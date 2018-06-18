ماكرون والسراج يؤكدان على الالتزام بمخرجات لقاء باريس

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس الذي عقد بين الأطراف الليبية في شهر مايو الماضي.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها السراج مساء الأحد من الرئيس الفرنسي لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب مكتب الإعلام برئاسة الوزراء الليبية فقد تناولت المكالمة عدداً من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد ماكرون دعمه للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده على ضرورة التعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

من جهته جدد السراج تقديره لما تقدّمه فرنسا من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.