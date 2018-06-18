تابعة لـ "الحوثي"

الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس "إيرانية الصنع" في الحديدة ‏

  • الإثنين 18, يونيو 2018 في 6:56 ص
  • قوات تابعة للجيش الوطني اليمني، أرشيفية
    قوات تابعة للجيش الوطني اليمني، أرشيفية
أسقط الجيش اليمني طائرة دون طيار ‏إيرانية الصنع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏محافظة الحديدة غربي البلاد.‏
الشارقة 24 – واس:

أسقط الجيش اليمني طائرة دون طيار ‏إيرانية الصنع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏محافظة الحديدة غربي البلاد.‏
 
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أوضح قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبد الرحمن ‏اللحجي أن الطائرة كانت محملة بعبوات متفجرة في ‏منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي.‏
 
وفي تلك الأثناء، تفرض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة ‏بمطار الحديدة الدولي من عدة جهات.‏
 
من جهة أخرى، أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة ‏الدفاع اليمنية "سبتمبر نت" مصرع أكثر من 500 عنصر من الميليشيا ‏في 6 أيام من المعارك بالحديدة، مشيراً إلى أسر عدد كبير من العناصر ‏المتمردة منذ بدء عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة الأربعاء الماضي.