الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس "إيرانية الصنع" في الحديدة ‏

الشارقة 24 – واس:
أسقط الجيش اليمني طائرة دون طيار إيرانية الصنع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أوضح قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبد الرحمن اللحجي أن الطائرة كانت محملة بعبوات متفجرة في منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي.
وفي تلك الأثناء، تفرض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة بمطار الحديدة الدولي من عدة جهات.
من جهة أخرى، أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت" مصرع أكثر من 500 عنصر من الميليشيا في 6 أيام من المعارك بالحديدة، مشيراً إلى أسر عدد كبير من العناصر المتمردة منذ بدء عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة الأربعاء الماضي.