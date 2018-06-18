"حركة الملاحة الجوية" تعود إلى طبيعتها بمطار الكويت

الشارقة 24 – وام:

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها إثر تحسن مستوى الرؤية بعد أن كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب حالة الغبار في البلاد الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عماد السنعوسي مدير الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني قوله إن الحركة في المطار من هبوط وإقلاع للطائرات عادت إلى طبيعتها بعد تحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع السنعوسي استمرار نشاط الرياح والأجواء المغبرة في الكويت خلال الأيام الأربعة المقبلة، بحيث تشهد الأجواء تحسناً نسبياً الثلاثاء.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي "غير مستقرة" نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً بسبب الغبار.