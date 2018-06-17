الجيش الليبي يقترب من إعلان تحرير درنة

الشارقة 24 – واس:

أحرزت قوات الجيش الليبي، السبت، تقدماً في المحور الغربي لمدينة درنة، حيث بسطت سيطرتها على مقر شركة الجبل سابقاً وعمارات الضمان وعمارات الكعب العالي ومنطقة شعبية غازي.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش الليبي تقوم حالياً بعمليات تمشيط لغرب المدينة مع تواصل تأمين المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق.

وكانت قوات الجيش قد استعادت سيطرتها على منطقة شيحا الشرقية بالكامل قبل أن تنتقل الاشتباكات إلى منطقة المغار، التي تتخذها الجماعات الإرهابية مخبأ لها، وخلال الأيام الأخيرة تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ويتوقع استكمال السيطرة عليها بالكامل في وقت قريب.