الحكومة اليمنية ملتزمة بسلامة موظفي "الصليب الأحمر"

الشارقة 24 – واس:
وجه وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، خطاباً إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن فرانسوا مورايو، أكد فيه التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال اليماني إن وزارة الخارجية وبقية الأجهزة الحكومية المعنية، على استعداد للتعامل مع أي شكاوى أو عراقيل أو مخاوف تعيق مهام فرق الصليب الأحمر ومعالجتها.
وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال عملية التحقيق في حادث اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحادي والعشرين من ابريل الماضي في تعز وستطلع مكتب الصليب الأحمر بنتائج التحقيق فور استكمالها.
وأكد اليماني، أن الحادث المؤسف الذي استهدف حنا لحود لن يؤثر على العمل الإنساني النبيل للصليب الاحمر في تعز خصوصاً وفي اليمن عموماً.