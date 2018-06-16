الحكومة اليمنية ملتزمة بسلامة موظفي "الصليب الأحمر"

الشارقة 24 – واس:

وجه وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، خطاباً إلى رئيس بعثة ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن فرانسوا مورايو، أكد فيه‏ التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفي ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏

وقال اليماني إن وزارة الخارجية وبقية الأجهزة الحكومية المعنية، على استعداد للتعامل مع ‏أي شكاوى أو عراقيل أو مخاوف تعيق مهام فرق الصليب الأحمر ومعالجتها.‏

وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال عملية التحقيق في حادث ‏اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحادي والعشرين من ‏ابريل الماضي في تعز وستطلع مكتب الصليب الأحمر بنتائج التحقيق فور استكمالها.‏

وأكد اليماني، أن الحادث المؤسف الذي استهدف حنا لحود لن يؤثر على العمل الإنساني النبيل ‏للصليب الاحمر في تعز خصوصاً وفي اليمن عموماً.