عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف الحوثي

الجيش اليمني يعلن سيطرته على مطار ‏الحديدة

  • السبت 16, يونيو 2018 في 11:58 ص
في رابع أيام العملية ‏العسكرية، أعلن الجيش اليمني سيطرته على ميناء ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية.
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن الجيش اليمني سيطرته على مطار ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية، وذلك في رابع أيام العملية ‏العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ‏ومينائها الاستراتيجي.‏
 
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرت قوات الجيش ‏والمقاومة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي على المطار، عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها.‏
 
وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ‏ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.
 
من جهة أخرى، أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.‏