الجيش اليمني يعلن سيطرته على مطار ‏الحديدة

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني سيطرته على مطار ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية، وذلك في رابع أيام العملية ‏العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ‏ومينائها الاستراتيجي.‏

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرت قوات الجيش ‏والمقاومة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي على المطار، عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها.‏

وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ‏ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

من جهة أخرى، أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.‏