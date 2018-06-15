المسلمون في أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر

الشارقة 24 – رويترز:

عمت الاحتفالات عدة دول إسلامية في أول أيام عيد الفطر، وخرجت أعداد غفيرة لتأدية صلاة العيد في الساعات الأولى من الصباح، وسط أجواء احتفالية يعيشها المسلمون في أنحاء العالم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي مصر احتشد المواطنون لأداء صلاة العيد في الساعات الأولى من الصباح، وكانوا يحملون البالونات، إلى جانب الزيارات العائلية وكلها مظاهر تميز العيد في هذا البلد العربي.

وتأتي الاحتفالات في مصر هذا العام مع ترقب ملايين المواطنين لمشاهدة منتخبهم الوطني يلعب أمام أوروجواي في كأس العالم لكرة القدم في أول أيام العيد.

وكذلك كان الحال في الأراضي الفلسطينية، حيث تدفق المئات على المسجد الأقصى في المدينة القديمة بالقدس لتأدية صلاة العيد.

وفي الضفة الغربية وضع الرئيس محمود عباس إكليلاً من الزهور على قبر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

وقال عباس بعد صلاة العيد "أهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز التي حققت نصراً مؤزراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي إندونيسيا أيضاً تدفق المسلمون على المساجد والساحات الواسعة والميادين لأداء الصلاة والاحتفال بالعيد.

وشهدت الشوارع سيولة مرورية على غير العادة، بعد أن سافر عدد كبير من المواطنين إلى البلدات التي ينحدرون منها للاحتفال مع أسرهم بالعيد.

وفي بنجلادش تدفق مئات الآلاف على محطات العبارات والقطارات في العاصمة دكا للعودة إلى قراهم للاحتفال بالعيد.

وكان المواطنون يبحثون عن موطئ قدم في ظل حالة من التكدس الشديد شهدتها العبارات، بينما اعتلى آخرون أسطح القطارات بحثاً عن مكان لهم.

وتحتفل بنجلادش بعيد الفطر إما يوم السبت أو الأحد وفقاً لنتيجة استطلاع الهلال.