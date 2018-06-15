الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة من مدينة درنة

الشارقة 24 – واس:

تمكن الجيش الليبي من فرض السيطرة على مواقع ومناطق جديدة في منطقة الاشتباكات المتبقية من مدينة درنة.

وقال المتحدث الرسمي للجيش، العميد أحمد المسماري في تصريح صحافي، "المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخراً، مقر شركه الجبل الأخضر السابق، ومنطقة الموحشة، وعمارات الضمان الاجتماعي، وعمارات الكعب العالي، وشعبية غازي، ومدرسة الأسطى عمر".

وأكد المسماري ، أن تحرير هذه المناطق والسيطرة عليها يعد خطوة مهمة للتقدم نحو آخر معاقل العناصر الإرهابية، بوصفها تتاخم ما تبقى من المنطقة الغربية لمدينة درنة.