واشنطن تتوعد برد حازم على انتهاكات النظام السوري

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة"، رداً على انتهاكات الحكومة السورية، في مناطق خفض التصعيد.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان، روسيا إلى تحمل المسؤولية كاملة، واستخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري على الحكومة السورية، كي توقف هجماتها، وتمتنع عن شن هجمات إضافية.

ويأتي بيان الخارجية الأميركية، في ختام يوم حافل بالتطورات في الملف السوري، فقد وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منح 6.6 مليون دولار لفرق الدفاع المدني العاملة في مناطق المعارضة السورية، إلى جانب تقديم المساعدات لما يعرف بالآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.