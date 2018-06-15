الجيش اليمني يتقدم في محافظة تعز

الشارقة 24 – بنا:

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً، في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات الحوثية المتمركزة في جبل الحصن في مديرية مقبنة، واستعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه بعد معارك عنيفة.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم شنته الميليشيات على تحصيناتها في محيط جبل العويد بجبهة مقبنة.

وتصدى الجيش اليمني، لهجوم مماثل شنته الميليشيات على مواقع له في منطقة العنيين في جبل حبشي، وكبد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.