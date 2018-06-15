محمد بن سلمان وبوتين يبحثان المستجدات في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يوم الخميس، في الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات السعودية-الروسية في عدد من المجالات والتعاون بين البلدين في المجال النفطي.

وجدد الجانبان تأكيدهما، ضرورة استمرار التعاون الثنائي، للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

وجرى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.