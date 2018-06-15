ناقشا علاقات التعاون

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان المستجدات في المنطقة

  • الجمعة 15, يونيو 2018 في 7:44 ص
  • محمد بن سلمان خلال لقائه بوتين
    محمد بن سلمان خلال لقائه بوتين
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، خلال لقائه الخميس، في الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات، والتعاون بين البلدين في المجال النفطي.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يوم الخميس، في الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات السعودية-الروسية في عدد من المجالات والتعاون بين البلدين في المجال النفطي.
 
وجدد الجانبان تأكيدهما، ضرورة استمرار التعاون الثنائي، للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.
 
وجرى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.