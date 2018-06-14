الحكومة اليمنية تحرص على تجنيب المدنيين مخاطر العمليات بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

أكدت الحكومة اليمنية، حرصها على تجنيب المدنيين بمحافظة الحديدة، مخاطر العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن محمد عسكر وزير حقوق الإنسان قوله الخميس: "إن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعملان على ضمان تجنيب المدنيين مخاطر العمليات القتالية، وعدم الإضرار بهم، وتوفير ملاذات آمنة للنازحين، ومنع ميليشيات الحوثي الانقلابية من استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بحرية النزوح الآمن، حفاظاً على سلامتهم".

وثمّن الوزير اليمني، المبادرات الإنسانية التي أعلنت عنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة.

ودعا كل المنظمات الإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة، وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق.