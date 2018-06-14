البحرين تأسف لقرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المملكة

الشارقة 24 – بنا:

أعربت مملكة البحرين عن أسفها البالغ، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي استند إلى معلومات مغلوطة الأمر، الذي يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أنه لا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء، رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من كل حقوقهم القانونية.

وشددت على أن قرار البرلمان الأوروبي، يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديداً، من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار، ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان.