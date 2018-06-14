الجامعة العربية تؤكد دعمها عملية تحرير الحديدة

الشارقة 24 – وام:

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي، بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار، إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص ميناء الحديدة.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في بيان صدر الخميس، في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة سلطنة عمان، وبناء على طلب من اليمن، وتأييد كل من السعودية والإمارات لبحث تطورات الوضع في اليمن .

وترأس وفد الدولة، سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي، بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار، إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.

وأعلن المجلس تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وحث المجلس كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر كافة الجهود، للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وأرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.

كما أدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية للمدن اليمنية واستغلال ميناء الحديدة للاستيلاء على واردات المساعدات الإنسانية لليمن، والتي أدت إلى آثار كارثية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن.

كما أدان المجلس قيام ميليشيات الحوثي من استغلال لميناء الحديدة، لإطالة أمد الحرب في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، من خلال تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية، وكذلك استخدام إيرادات الميناء في تمويل حملاتهم العسكرية، فضلاً عن إعاقة جهود الإغاثة في توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين ومصادرة وبيع شحنات المساعدات الإنسانية.

وأكد المجلس، أهمية سلامة المدنيين، داعياً الحوثي إلى الانسحاب من مدينة الحديدة بما يضمن دخول كافة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما أكد تأييده لجهود التحالف العربي في تحسين الوضع الإنساني بشكل فوري وطويل المدى في المناطق المحررة.