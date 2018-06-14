الحمد لله يدعو الاتحاد الأوروبي لتبني عقد مؤتمر دولي للسلام

الشارقة 24 – رويترز:

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله في مدينة رام الله اليوم الخميس، رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.

وأكد الحمد الله، في بيان، ضرورة عدم اقتصار رعاية عملية السلام على الولايات المتحدة الأميركية خاصة أن إدارتها الحالية برئاسة دونالد ترامب أثبتت بأفعالها ومواقفها أنها ليست وسيطاً نزيهاً للسلام.

وقال إن القيادة الفلسطينية لا تقبل مطلقاً التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وترفض كل ما يدور الآن من حديث عن صفقة القرن التي تشكل تدميراً واضحاً وتصفية للقضية الفلسطينية

وأضاف "لن نفقد الأمل في السلام، وسنبقى نحاول الخلاص من الاحتلال للوصول إلى بناء دولة عصرية، دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، ولدينا كافة المقومات لذلك وأهمها العقول والخبرات الفلسطينية".

وثمن الحمد الله موقف بلغاريا من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتصويتها لصالح فلسطين في العديد من المحافل والقرارات الدولية وموقفها الرافض للاستيطان كونه تدمير لحل الدولتين.

وطلب دعم بلغاريا للمحادثات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الشراكة الكاملة معه، وإعادة تفعيل اتفاقيات اللجنة الفلسطينية البلغارية المشتركة التي عقدت عام 2016.

وعقب الاجتماع تم توقيع اتفاقية في مجال التعليم بين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير التعليم والعلوم البلغاري كراسيمير فالتشيف.