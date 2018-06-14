وزير يمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة الشرعية للسيطرة على الحُديدة

الشارقة 24 – واس:

طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي لمساندة جهود الحكومة اليمنية الشرعية للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وأكد حرص الحكومة الشرعية اليمنية على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية والحفاظ على سلامة المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى المحافظات كافة دون استثناء.

وقال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ سيطرتها على محافظة الحديدة، عملت على تردي الوضع الإنساني لأبناء المحافظة بشكل كبير، وأدت سياستها التجويعية إلى ظهور المجاعة في عموم المحافظة.