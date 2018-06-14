أكد الحرص على سلامة المدنيين

وزير يمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة الشرعية للسيطرة على الحُديدة

  • الخميس 14, يونيو 2018 في 2:10 م
  • عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن
    عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن
دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي لمساندة جهود الشرعية للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي.
الشارقة 24 – واس:
 
طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي لمساندة جهود الحكومة اليمنية الشرعية للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي.
 
وأكد حرص الحكومة الشرعية اليمنية على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية والحفاظ على سلامة المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى المحافظات كافة دون استثناء.
 
وقال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ سيطرتها على محافظة الحديدة، عملت على تردي الوضع الإنساني لأبناء المحافظة بشكل كبير، وأدت سياستها التجويعية إلى ظهور المجاعة في عموم المحافظة.
 