مشار يوافق على حضور محادثات مع كير في أديس أبابا

الشارقة 24 – رويترز:

قال متحدث باسم زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار يوم الأربعاء، إن مشار وافق على دعوة وجهها له رئيس وزراء إثيوبيا، لحضور محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا الأسبوع المقبل.

واعتبر المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن هذه الدعوة ستقطع شوطاً كبيراً في سبيل بناء الثقة في عملية السلام.

وذكر البيان أن مشار المحتجز رهن الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا، تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لحضور المحادثات يوم 20 يونيو الجاري، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيقاد".

ولم يرد تعليق من حكومة جنوب السودان أو "إيقاد".

وسيكون الاجتماع أول لقاء بين كير ومشار، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، منذ انهيار اتفاق للسلام بين الحكومة وحركة مشار المتمردة في أغسطس 2016.

وقتل عشرات الآلاف في الحرب الأهلية التي اندلعت أواخر 2013 عندما تمردت القوات الموالية لمشار على الحكومة.

وتواجه كل الأطراف المشاركة في الحرب، التي باتت متعددة الأطراف وأكثر تعقيداً في الوقت الراهن، اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بارتكاب فظائع بحق المدنيين.