وزيرة يمنية: "ميليشيا الحوثي" جندت 20 ألف طفل في صفوفها

الشارقة 24 – واس:

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، الدكتورة ابتهاج الكمال، إن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من مليوني طفل يمني عامل جراء ظروف الحرب الهمجية التي فجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقيام الميليشيا بتجنيد ما يزيد عن 20 ألف طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية في تصريح صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، أن الحرب أيضا تسببت في حرمان أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، نتيجة إقدام المليشيات على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 سجن وثكنات عسكرية.

وأكدت الكمال أن واقع الطفولة في اليمن مأساوي للغاية، وذلك بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا على الشعب، ونتج عنها ازدياد مخيف لعمالة الأطفال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت المنظمات المختصة بحماية حقوق الطفل إلى مزيد من الجهود والتكاتف في حماية أطفال اليمن ودعم كافة الجهود التي تعمل على منع الدخول المبكر للأطفال إلى سوق العمل، والقضاء على عمالة الأطفال، وبذل مزيد من الجهود في حماية الأطفال من الأعمال، والتجنيد وإعادتهم إلى حياتهم في المدارس، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية وكل ما يحتاجه الأطفال.