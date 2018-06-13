المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال الخميس 29 رمضان

الشارقة 24 – واس:

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1439هـ، مساء غدٍ الخميس، الموافق 29 رمضان الجاري.

وتدعو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.