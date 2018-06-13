السعودية تعترض صاروخاً باليستياً باتجاه جازان

الشارقة 24 – وام:

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية "مدينة صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية وتدميره .

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إنه في تمام الساعة الثالثة وست وأربعين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه مدينة جازان، وذلك بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، موضحاً أنه أسفر عن تدمير الصاروخ بعد اعتراضه تناثر شظاياه على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات .

وأضاف المالكي إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممي رقمي 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وإن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.