السيسي يؤكد استعداد مصر لتحقيق حل دائم للأزمة السورية

الشارقة 24 – وام:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تدخر وسعاً في سبيل دعم الشعب السوري الشقيق، ووقف معاناته وتلبية طموحاته، لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد مصر لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال استقباله، يوم الثلاثاء، ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيراً إلى تداعيات استمرارها حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية، وأكد أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة السورية.

وأكد الرئيس السيسي، استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا، والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق، استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة، والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله، فضلاً عن ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية.

وأشار الرئيس المصري، إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي، للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، مؤكداً في هذا الإطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وحرصها على نجاحه في مهمته.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم في الأزمة، لما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي، واتصالات مع مختلف الأطراف.