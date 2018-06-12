اليمن يطالب بضغط دولي على الحوثيين للخروج من الحديدة

الشارقة 24 – واس:

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، يوم الثلاثاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيويورك مارك لوكوك، مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، والجهود المشتركة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الإغاثية الإنسانية، وأهمية التنسيق بينهما من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية إلى كل مناطق اليمن.

كما جرى مناقشة تأثير العمليات العسكرية في الحديدة، على الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية تعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية في الحديدة، جراء انتشار ميليشيات الحوثي الانقلابية في الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات في المدينة، والتي قامت الميليشيات بتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مبيناً أن الجيش الوطني لا يسعى إلى حدوث أي مواجهة داخل المدينة، حماية لأرواح المدنيين.

وشدد على أهمية الضغط الدولي، على الميليشيات للخروج من المدينة بشكل سلمي، مؤكداً أن الحكومة تدعم الجهود السلمية التي يقوم بها المبعوث الأممي.