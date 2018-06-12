المرصد يؤكد والتحالف ينفي مقتل 10 مدنيين بغارات في سوريا

جانب من الدمار في سوريا جراء الصراع

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عشرة مدنيين بينهم أطفال، فجر الثلاثاء، بغارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق سوريا.

واتهم المرصد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بتنفيذ الضربات في إطار دعمها لهجوم تشنه قوات سوريا الديموقراطية في ريف الحسكة الجنوبي ضد التنظيم الإرهابي، إلا أن المكتب الإعلامي للتحالف نفى شن ضربات في تلك المنطقة.

واستهدفت الغارات الجوية قرية تل الشاير الواقعة في آخر جيب يسيطر عليه التنظيم المتطرف في ريف الحسكة الجنوبي.

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى، لوجود جرحى في حالات خطرة.

ووسعت قوات سوريا الديموقراطية نطاق عملياتها العسكرية مؤخراً، لتشمل ريف الحسكة الجنوبي أيضاً، وهي تخوض بدعم من التحالف معارك لطرد التنظيم المتطرف من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف: "سجلاتنا لا تظهر تنفيذ أي ضربات في تلك المنطقة الثلاثاء".