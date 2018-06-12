أبو الغيط يؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الموقف العربي

الشارقة 24 - وام:





أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاستمرار في الحفاظ على تماسك الموقف والتنسيق العربي للدفاع عن الأولويات والقضايا العربية المختلفة، في إطار الأمم المتحدة، فضلاً عن مواصلة التعاون الوثيق مع مختلف المجموعات الجغرافية الأخرى لتأمين الدعم اللازم للقضية الفلسطينية والقرارات العربية التي تطرح أمام أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء أمينها العام وأنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى نيويورك، والتي يشارك خلالها في الملتقى رفيع المستوى الذي يعقد بين الأمم المتحدة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.

وذكر الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء بين أبو الغيط وغوتيريش شهد تناول سبل تطوير علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، خاصةً فيما يتصل بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية الأزمات في سوريا واليمن وليبيا ومعالجة مجمل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.