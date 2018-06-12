السعودية تؤكد أهمية تشديد الرقابة على المواقع النووية في إيران

الشارقة 24 – وام:

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الإثنين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير نبيل العشري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السعودية لدى النمسا خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة في فيينا الذي عقد برئاسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد القائم بالأعمال على مطالب المملكة بإيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران التي من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة وتستهدف أمن المنطقة.

ودحض العشري ادعاءات السفير الإيراني ضد المملكة خلال الاجتماع، مؤكداً استمرار المملكة في التصدي ومكافحة الإرهاب في المنطقة والمدعوم بسخاء من قبل إيران من خلال الميليشيات الإرهابية.

وأعرب عن ثقة المملكة في قدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها في تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.