الجيش يبدأ عملية عسكرية لتحرير مديرية المتون في اليمن

الشارقة 24 – واس:

بدأ الجيش اليمني، الإثنين، عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية " إن الجيش أطلق عملية عسكرية فجر الْيوم لتحرير ما تبقى من مديرية المتون، وأن الجيش مستمر في العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها المرسومة".

وأشاد المصدر بدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المساند للعملية العسكرية بمديرية المتون.

ويخوض الجيش اليمني معارك هي الأعنف منذ صباح الإثنين من عدة محاور، وتم تطهير الجبهة الجنوبية للمجمع الحكومي بمديرية المتون من ميليشيا الحوثي العميلة لإيران.