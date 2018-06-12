الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

الشارقة 24 – واس:

شنّت قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال أركان حرب اللواء 143مشاة العقيد عباد الحليسي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش اليمني بإسناد مباشر من التحالف العربي، تمكنوا من تحرير سلسلة جبلية كبيرة وفي مقدمتها جبل القناص الاستراتيجي، وما جاوره في منطقة العطفين بمديرية كتاف شمالي صعدة.

وأكد العقيد الحليسي أن الميليشيات الانقلابية مُنيت بهزيمة كبيرة خلال المعارك التي دارت اليوم حيث أسفرت عن قتل ما يزيد عن 5 من الانقلابيين بينهم قيادات إلى جانب أسر 6 آخرين وجرح العشرات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والذخائر.

ولفت إلى أن المعارك لا تزال على أشدها، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.