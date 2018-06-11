مدفعية "التحالف" تدك تحصينات الحوثي بالجراحي والتحيتا و"الفقيه"

كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة تركها الحوثيون بعد فرارهم من مشارف الحديدة - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

حطمت مدفعية التحالف العربي، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تحصينات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مديريات الجراحي والتحيتا وبيت الفقيه، وسط مصرع العشرات في صفوف قيادات الميليشيا الميدانيين، وفرار العديد منهم.

وكانت مدفعية التحالف العربي، استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي، فيما تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني تجاه مطار الحديدة لتحريره في ظل عمليات تطهير جيوب وأوكار الحوثيين في المزارع، بينما تحشد قواتها المدربة والمزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة تأهباً لمعركة تحرير الحديدة.