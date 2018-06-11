محافظ الحديدة: "تحرير المدينة" يدخل مرحلة حاسمة عسكرياً

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور الحسن علي طاهر، محافظ الحديدة، أن معركة تحرير مدينة الحديدة، دخلت مرحلة حاسمة عسكرياً، بعد أن نجحت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من "التحالف العربي"، في تأمين الشريط الساحلي الممتد من الخوخة وصولاً إلى مديرية الدريهمي والمناطق المتاخمة لمدينة الحديدة، وسط استعدادات مكثفة للمعركة الكبرى، والدفع بآليات وتعزيزات عسكرية وبشرية مدربة، والتوغل الشامل للقوات جنوب الحديدة، بشكل متسارع وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وتهاوي دفاعات وتحصينات الحوثيين.

وأضاف أنه مع اقتراب ساعة الصفر لتحرير مدينة الحديدة، فإن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، تواصل تطهير المناطق المتاخمة لمدينة الحديدة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي، وقطع كافة خطوط إمدادها والتي فشلت في تنفيذ عمليات تسلل بائسة، في منطقة الجاح والحسينية، وكبدتها خسائر بشرية وميدانية وانكسارات كبيرة، إثر إفشال هذه المحاولات، فيما تعمل الفرق الهندسية للتحالف العربي على تطهير المناطق المحررة من الألغام الحوثية، ومخلفاتها، حماية لأبناء الشعب اليمني، ولمساعدتهم في عودة الحياة الطبيعية.