الجيش اليمني ينجح في كبح محاولات تقدم المليشيات في صنعاء

الشارقة 24 - واس:
هاجمت وحدات من الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرق صنعاء عناصر لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر ميداني في تصريح أورده موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين في جبل الجبير وتبة الحمراء ومواقع أخرى في مسيرة جبهة نهم.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة إلى أسر عدد من العناصر.
وفي مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، فرضت قوات من الجيش الوطني سيطرتها على 3 مواقع عسكرية كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية غرب المديرية.
وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً مدفعياً طال مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية في منطقتي الزغن والعجارم.
وأسفرت الهجمات وفقاً لمصادر ميدانية، عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عربة عسكرية.