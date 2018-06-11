وسط مواجهات عنيفة

الجيش اليمني ينجح في كبح محاولات تقدم المليشيات في صنعاء

  • الإثنين 11, يونيو 2018 في 1:20 م
مواجهات ‏عنيفة نشبت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية أدت الى كبد خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.
الشارقة 24 - واس:
 
هاجمت وحدات من الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرق صنعاء عناصر لميليشيا الحوثي الانقلابية.‏
 
وقال مصدر ميداني في تصريح أورده موقع "26 ‏سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مواجهات ‏عنيفة نشبت بين الجانبين في جبل الجبير وتبة ‏الحمراء ومواقع أخرى في مسيرة جبهة نهم.‏
 
وأضاف المصدر أن قوات الجيش كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في ‏العتاد والأرواح إضافة إلى أسر عدد من العناصر.
 
وفي مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، فرضت ‏قوات من الجيش الوطني سيطرتها على 3 مواقع ‏عسكرية كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية ‏غرب المديرية.‏
 
وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً ‏مدفعياً طال مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية ‏في منطقتي الزغن والعجارم.
وأسفرت الهجمات وفقاً لمصادر ميدانية، عن قتلى ‏وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عربة ‏عسكرية.‏