الجيش اليمني ينجح في كبح محاولات تقدم المليشيات في صنعاء

الشارقة 24 - واس:

هاجمت وحدات من الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرق صنعاء عناصر لميليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وقال مصدر ميداني في تصريح أورده موقع "26 ‏سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مواجهات ‏عنيفة نشبت بين الجانبين في جبل الجبير وتبة ‏الحمراء ومواقع أخرى في مسيرة جبهة نهم.‏

وأضاف المصدر أن قوات الجيش كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في ‏العتاد والأرواح إضافة إلى أسر عدد من العناصر.

وفي مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، فرضت ‏قوات من الجيش الوطني سيطرتها على 3 مواقع ‏عسكرية كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية ‏غرب المديرية.‏

وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً ‏مدفعياً طال مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية ‏في منطقتي الزغن والعجارم.

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وأسفرت الهجمات وفقاً لمصادر ميدانية، عن قتلى ‏وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عربة ‏عسكرية.‏