الجيش اليمني يشن معارك ضد الميليشيا الانقلابية

عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين – أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

واصلت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز ‏محافظة الحديدة.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن ‏مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني شنت ‏هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية ‏المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي.‏

وأضافت المصادر أن المعارك تركزت في منطقة ‏قضبة، الواقعة على بعد 5 كيلو متر جنوب مطار ‏الحديدة.‏

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش ‏تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة ‏الجاح ومفرق الحسينية.‏

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ‏في صفوف المليشيا الحوثية وأسر آخرين.‏

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات ‏الاباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات ‏وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي ‏المحافظة.‏

وذكرت المصادر أن غارات لطائرات الاباتشي ‏استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي ‏الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر ‏من80 قتيل وعشرات الجرحى.‏