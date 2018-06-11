الجيش اليمني يشن معارك ضد الميليشيا الانقلابية

الشارقة 24 – واس:
واصلت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز محافظة الحديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي.
وأضافت المصادر أن المعارك تركزت في منطقة قضبة، الواقعة على بعد 5 كيلو متر جنوب مطار الحديدة.
وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة الجاح ومفرق الحسينية.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية وأسر آخرين.
وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات الاباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي المحافظة.
وذكرت المصادر أن غارات لطائرات الاباتشي استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر من80 قتيل وعشرات الجرحى.