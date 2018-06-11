على ‏بعد 5 كم من مطار الحديدة ‏

الجيش اليمني يشن معارك ضد الميليشيا الانقلابية

  • الإثنين 11, يونيو 2018 في 10:55 ص
  • عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين – أرشيفية
    عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين – أرشيفية
تقدمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي نحو مركز ‏محافظة الحديدة.‏
الشارقة 24 – واس:
 
واصلت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز ‏محافظة الحديدة.‏
 
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن ‏مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني شنت ‏هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية ‏المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي.‏
 
وأضافت المصادر أن المعارك تركزت في منطقة ‏قضبة، الواقعة على بعد 5 كيلو متر جنوب مطار ‏الحديدة.‏
 
وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش ‏تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة ‏الجاح ومفرق الحسينية.‏
 
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ‏في صفوف المليشيا الحوثية وأسر آخرين.‏
 
وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات ‏الاباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات ‏وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي ‏المحافظة.‏
 
وذكرت المصادر أن غارات لطائرات الاباتشي ‏استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي ‏الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر ‏من80 قتيل وعشرات الجرحى.‏