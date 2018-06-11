بينهم قيادات ميدانية

مقتل 250 حوثياً في أسبوع من ‏المعارك بالحديدة

  • الإثنين 11, يونيو 2018 في 10:50 ص
  • عنصران من الجيش اليمني خلال المواجهات مع الحوثيين
    عنصران من الجيش اليمني خلال المواجهات مع الحوثيين
قتل أكثر من ‏‏250 عنصراً من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة ‏منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة، بينهم أكثر من ‏‏20 قيادي ميداني.‏
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن الجيش الوطني في اليمن، مصرع أكثر من ‏‏250 عنصراً من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة ‏منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة، بينهم أكثر من ‏‏20 قيادي ميداني.‏
 
وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع 26 ‏سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش ‏أسرت خلال تلك المعارك ما لا يقل عن 143 من ‏عناصر الميليشيا الحوثية.‏
 
ونشر الجيش قائمة بأسماء 17 قيادياً ميدانياً بارزاً لقوا ‏مصرعهم بنيران الجيش الوطني والتحالف العربي ‏خلال هذا الأسبوع.‏
 
ومن أبرز من تضمنتهم القائمة اللواء الركن محمد ‏عبد الكريم الغماري المعين رئيساً لهيئة الأركان التابعة ‏للميليشيا والزعيم القبلي سلطان عويدين الغولي أحد ‏ضباط الحرس الجمهوري سابقاً والمعين من قبل ‏الميليشيا مديراً لمديرية ريدة بمحافظة عمران، إضافة ‏إلى قيادات ميدانية أخرى.‏