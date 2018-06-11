مقتل 250 حوثياً في أسبوع من ‏المعارك بالحديدة

الشارقة 24 – واس:
أعلن الجيش الوطني في اليمن، مصرع أكثر من 250 عنصراً من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة، بينهم أكثر من 20 قيادي ميداني.
وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش أسرت خلال تلك المعارك ما لا يقل عن 143 من عناصر الميليشيا الحوثية.
ونشر الجيش قائمة بأسماء 17 قيادياً ميدانياً بارزاً لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والتحالف العربي خلال هذا الأسبوع.
ومن أبرز من تضمنتهم القائمة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري المعين رئيساً لهيئة الأركان التابعة للميليشيا والزعيم القبلي سلطان عويدين الغولي أحد ضباط الحرس الجمهوري سابقاً والمعين من قبل الميليشيا مديراً لمديرية ريدة بمحافظة عمران، إضافة إلى قيادات ميدانية أخرى.