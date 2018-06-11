السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

الشارقة 24 – د ب أ:

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الذي يقوم بزيارة للقاهرة لمدة ثلاثة أيام، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد، إنه ليس "لدينا النية في الحاق الضرر بالشعب المصري".

وأضاف: "لقد تباحثنا في الشؤون الثنائية بين البلدين بشكل عميق وأود أن أقول للشعب المصري نحن الأثيوبيون نعرف الأخوّة وحسن الجوار، وليست لدينا رغبة أو فكرة في إلحاق الضرر بالشعب المصري، وإن كنا نؤمن بأننا يجب أن نستفيد من هذا النهر، نهر النيل، ولكن عندما نستفيد لا يجب أن نقوم بما يضر بالشعب المصري، ونؤيد أن تكون الثقة سائدة بيننا في هذا الشأن".

وتابع "نحن سنكون مساعدين لبعضنا البعض وليس حاقدين على بعض، وهذا ما تم الاتفاق عليه".

وأشار أبي أحمد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق سراح المسجونين الإثيوبيين، معرباً عن خالص شكره للرئيس السيسي على ما يقدمه وما يبذله من جهود من أجل العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، منوهاً بأن كل المناقشات والمباحثات مع الرئيس السيسي كانت ودية.

ومن جانبه، داعب الرئيس السيسي رئيس وزراء أثيوبيا قائلاً له "قل والله لن نقوم بأي ضرر بالمياه في مصر".

وكرر آبيي وأكد كلام الرئيس السيسي، وقال أيضاً "إن شعبي وحكومتي ليس لديهم الرغبة في إلحاق الضرر بمصر وإنما نريد أن نتعاون في كل المجالات وليس فقط النيل، وعلى الشعب المصري أن يعرف أننا نكن له كل الاحترام".

يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا تجري محادثات بشأن سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يؤثر على تدفق حصتها من المياه عبر نهر النيل.