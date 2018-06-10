السعودية تعترض "باليستياً" أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه جازان

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسع دقائق، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان"، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.