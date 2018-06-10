مقتل 15 في غارات لقوات النظام السوري على إدلب

آثار القصف الجوي على مستشفى في إدلب، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 15 مدنياً على الأقل الأحد، جراء غارات نفذتها قوات النظام على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رداً على هجوم شنته "هيئة تحرير الشام" على بلدتين مواليتين للنظام.

وقال المرصد إن من بين القتلي سبعة أطفال، سقطوا في غارات نفذتها قوات النظام على بلدات عدة مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في ريف إدلب الشمالي.

وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 11 مدنياً بينهم أربعة أطفال.

وقتل عشرة من الضحايا وفق المرصد، في غارات استهدفت بلدة تفتناز، وأدت كذلك إلى جعل مشفى للأطفال قريب من الموقع المستهدف خارج الخدمة جراء تضرره.

وطاولت الغارات المستمرة بلدات عدة في إدلب، بينها بنش ورام حمدان.

ورجح المرصد أن تكون طائرات روسية قد نفذت تلك الغارات، الأمر الذي نفته موسكو بالمطلق.

وتأتي حصيلة القتلى الأحد، بعد ثلاثة أيام من مقتل 51 مدنياً على الأقل في غارات على بلدة زردنا الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة في إدلب.