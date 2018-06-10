رئيس مجلس النواب العراقي يدعو إلى إعادة الانتخابات

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد

الشارقة 24 – رويترز:

طالب رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته، سليم الجبوري يوم الأحد، بضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي، بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق يوم الأحد.

واعتبر الجبوري في بيان، جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة متعمدة ومخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره.

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدوياً في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.