استعاد منطقة الجاح الأسفل

الجيش اليمني: منطقة الطائف محررة بإسناد مقاتلات التحالف العربي

  • الأحد 10, يونيو 2018 في 2:07 م
سيطر الجيش الوطني اليمني على منطقة الجاح الأسفل، ويواصل تقدمه نحو الجاح الأعلى، وحرر منطقة الطائف من الميليشيات.
الشارقة 24 - واس:
 
أعلن الجيش الوطني اليمني استكمال سيطرته ‏على منطقة الجاح الأسفل التابعة لمديرية ‏بيت ‏الفقيه جنوب مدينة الحديدة الساحلية.‏
 
وقالت مصادر بالجيش، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن ‏قوات ‏الجيش المقاتلة هناك تواصل تقدمها مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي نحو منطقة ‏الجاح ‏الأعلى.
 
وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت ‏سلسلة غارات على مواقع الميليشيا أسفرت ‏عن ‏مقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي الحوثي ‏المدعو حفظ الله الشامي، الذي لقي مصرعه ‏في ‏إحدى الغارات التي استهدفت إحدى المزارع ‏في منطقة الجاح.‏
 
وأوضح المصادر أن قوات الجيش حققت ‏اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت ‏على ‏مشارف مطار الحديدة بعد هجماتها المباغتة، ‏الجمعة الماضية، على مواقع الميليشيا.‏
 
‏وذكرت المصادر أن قوات الجيش أسرت 13 عنصراً من الميليشيا ودمرت ‏مركبتين ‏عسكريتين تابعتين لها، بعيد محاولة تسلل ‏فاشلة نفذتها المليشيا في مديرية حيس ‏جنوبي ‏الحديدة.‏
 
وأعلن الجيش اليمني، استكمال تطهير جيوب ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية كافة في منطقة ‏الطائف ‏الساحلية وقلعتها التاريخية في الدريهمي ‏واعتبارها مناطق محررة بالكامل.‏
 
كما أفاد موقع الجيش الوطني أن قيادته فتحت قنوات ‏تواصل عديدة مع قبائل تهامة وتعقد معهم ‏تفاهمات ‏كبيرة حول آلية التقدم، وتزويدها بالمعلومات ‏المهمة.