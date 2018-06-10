مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في العراق

قوة أمنية من أفراد الجيش العراقي - أرشيفية

الشارقة 24 – واس:





لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرون، في حادثين أمنيين منفصلين، في محافظتي ديالى وبغداد العراقيتين، الأحد.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى بمقتل شخص واحد، وإصابة 23 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة، وسط سوق شعبية بقضاء الخالص، شمال بعقوبة مركز المحافظة.

وفي بغداد، لقي شخص مصرعه بنيران مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مسرعة في ‍مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أثناء وجوده في منطقة الغابات بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.