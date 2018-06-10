السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان تطورات سد النهضة

الشارقة 24 – وام:

اتفقت مصر وأثيوبيا على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية، مع أبيى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الجانبان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل جميع المجالات خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.