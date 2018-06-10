الديوان الملكي البحريني ينعى الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة

الشارقة 24 – وام:



ينعى "الديوان الملكي بمملكة البحرين" المغفور لها الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي انتقلت إلى جوار ربها الأحد.



ودعا "الديوان الملكي البحريني" في بيان له الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.