استشهاد مدنيين اثنين بـ "جازان" بمقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية

الشارقة 24 – واس:

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم السبت، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان.

وقال العقيد المالكي، إن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وإن هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة.