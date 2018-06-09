ملك الأردن يُثمن دعوة خادم الحرمين لعقد اجتماع لدعم بلاده

الشارقة 24 – واس:

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى عقد اجتماع يضم المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأْردن مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة المشاركة في الاجتماع، والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله الثاني، سيشارك في الاجتماع يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.