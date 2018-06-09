النائب العام السعودي: سنقف بحزم في مواجهة جميع أساليب التحرش

الشارقة 24 – وام:

قال النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، إن جهاز النيابة العامة ممثلاً في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش، على ضوء أحكام نظام التحرش، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.

وأشار النائب العام في تصريح صحافي اليوم السبت، إلى أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش، والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم افلات المجرمين من العقاب.

وبين أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل، لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.