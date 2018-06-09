في بيان لـ "الديوان الملكي"

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم الأردن

  • السبت 09, يونيو 2018 في 11:58 ص
دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاجتماع رباعي يضم كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن اقتصادياً، في مكة المكرمة الأحد.
الشارقة 24 – واس:
 
أكد بيان صادر من الديوان الملكي السعودي، أنه وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع، الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق، وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد المقبل لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.