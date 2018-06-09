خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم الأردن

الشارقة 24 – واس:

أكد بيان صادر من الديوان الملكي السعودي، أنه وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع، الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق، وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد المقبل لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.