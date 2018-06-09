السعودية ترصد صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه مدينة نجران

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد ركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة السادسة وستةٌ وأربعين دقيقة من مساء الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية، التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية، "محافظة صعدة"، باتجاه أراضي المملكة، حيث سقط الأول داخل الأراضي اليمنية، وسقط الصاروخ الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار.



وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة "نجران"، وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة، لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان .