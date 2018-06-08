ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق مدير المخابرات الجوية السورية

الشارقة 24 – رويترز:

نقلت مجلة دير شبيجل الألمانية يوم الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية جميل حسن، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دير شبيجل إن الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، والتي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013.

وأضافت أن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة.

وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر ضد أحد كبار مساعدي الأسد بالجيش أو المخابرات منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.