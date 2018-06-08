يلدريم: القوات التركية توغلت 30 كيلومتراً في شمال العراق

الشارقة 24 – رويترز:

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن القوات التركية تتمركز الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل.

واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بالقيام باستفزازات ونصب كمائن، وشن هجمات، وقال إن تركيا "ستتوغل أكثر بالتأكيد" إذا استمرت هذه الأفعال.

يأتي هذا التحرك، الذي يشير لانطلاق عملية عسكرية كبرى، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على قيام القوات التركية بطرد مقاتلين أكراد من منطقة عفرين السورية.

وتقول تركيا إن قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق هي الهدف التالي لها رغم احتجاجات الحكومة العراقية.