لاستهداف "العمال الكردستاني"

يلدريم: القوات التركية توغلت 30 كيلومتراً في شمال العراق

  • الجمعة 08, يونيو 2018 في 10:13 م
  • رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
    رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
توغلت القوات التركية مسافة 30 كيلومتراً في العراق، لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن القوات التركية تتمركز الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل.
 
واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بالقيام باستفزازات ونصب كمائن، وشن هجمات، وقال إن تركيا "ستتوغل أكثر بالتأكيد" إذا استمرت هذه الأفعال.
 
يأتي هذا التحرك، الذي يشير لانطلاق عملية عسكرية كبرى، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على قيام القوات التركية بطرد مقاتلين أكراد من منطقة عفرين السورية. 
 
وتقول تركيا إن قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق هي الهدف التالي لها رغم احتجاجات الحكومة العراقية.