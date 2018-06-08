استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

ارتقى ثلاثة شهداء فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعالية "مليونية القدس" شرق خانيونس وشرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم الطفل هيثم الجمل "15 عاماً"، برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

وأعلنت في بيان آخر استشهاد فلسطيني رابع، إلا أنها أعلنت بعد دقائق أن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش قلبه، إلا أن حالته حرجة جداً.

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة استشهاد زياد البريم برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، كما أعلنت في بيان آخر استشهاد عماد أبو درابي "26 عاماً" برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال غزة.

وأصيب أكثر من 600 فلسطيني بجروح مختلفة بينهم نحو 120 أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات مع جيش الاحتلال، خلال "مليونية القدس".