38 قتيلاً بقصف لطائرات حربية روسية على إدلب بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، أن 38 شخصاً على الأقل، سقطوا قتلى الليلة الماضية، في ضربات جوية استهدفت قرى بمحافظة إدلب، التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد، الذي يقع مقره في بريطانيا: "طائرات حربية يرجح أنها روسية استهدفت قرية زردانا في ريف إدلب الجنوبي، هذه أعلى حصيلة بهجوم واحد منذ أواخر مارس الماضي".

وتوقع ارتفاع عدد القتلى، مشيراً إلى أن بعض المصابين الخمسين في الضربات في حالة خطرة، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن أي ضحايا بين الأنقاض.

ومنطقة إدلب بشمال غرب سوريا، هي أكبر منطقة مأهولة بالسكان، ما زالت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.