"التحالف" يدين تهديد مليشيات الحوثي لموظفي الإغاثة الدولية باليمن

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تعرب عن قلقها بشأن البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن سحب موظفيه العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن.

وأكدت قيادة التحالف، على التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وبينت قيادة التحالف حرصها على توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية المشاركين بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل، ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها.

كما أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن، التهديدات التي تقوم بها المليشيات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، ويحمل تلك المليشيات تبعات أي تردٍ للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها.